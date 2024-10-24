Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»

Джоуи Бартон раскритиковал Камалу Харрис в преддверии выборов в США.

Вице-президент США является кандидатом на пост президента страны от демократической партии. От республиканцев в выборах участвует бывший президент США Дональд Трамп.

«Она худший кандидат, которого я видел за долгое время.

Неужели у Демократической партии на этих выборах не было никого лучше Камалы и Джо Байдена? Это огромная ошибка», – написал в твиттере бывший игрок «Ньюкасла » и «Манчестер Сити ».