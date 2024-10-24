Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»
Джоуи Бартон раскритиковал Камалу Харрис в преддверии выборов в США.
Вице-президент США является кандидатом на пост президента страны от демократической партии. От республиканцев в выборах участвует бывший президент США Дональд Трамп.
«Она худший кандидат, которого я видел за долгое время.
Неужели у Демократической партии на этих выборах не было никого лучше Камалы и Джо Байдена? Это огромная ошибка», – написал в твиттере бывший игрок «Ньюкасла» и «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Джоуи Бартона
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости