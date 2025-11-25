  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Динамо» Расулов: «Будет отлично, если Гусев станет главным тренером. Он всех давно нас знает, мы его знаем. Нам нужен результат»
17

Вратарь «Динамо» Расулов: «Будет отлично, если Гусев станет главным тренером. Он всех давно нас знает, мы его знаем. Нам нужен результат»

Курбан Расулов: отлично, если Гусев станет тренером «Динамо».

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о тренере команды Ролане Гусеве после победы над «Динамо» Махачкала (3:0) в матче Мир РПЛ.

– Накануне первого матча под руководством Гусева руководство клуба провело встречу с командой. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что Ролан Александрович останется главным тренером на следующий год, если выиграет все четыре оставшихся до зимней паузы матча. Первый выигран. Что надо сделать, чтобы выиграть следующие три?

– Прикладывать максимальные усилия для этого – это мы и будем делать. Я считаю, что в каждом из трех оставшихся в этом году матчей у нас есть хорошие шансы на победу.

Понимаем наше турнирное положение и то, что надо его улучшать. Так что сделаем все, чтобы выиграть оставшиеся встречи.

– Ролан Гусев готов руководить командой не в качестве исполняющего обязанности, а постоянного главного тренера?

– Ролан Александрович знает нас всех давно – он ведь работает в тренерском штабе «Динамо» уже два с половиной года. И мы его хорошо знаем.

Если все пойдет хорошо и он станет главным тренером, будет вообще отлично. Потому что в первую очередь нам нужен результат, – сказал Курбан Расулов.

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18287 голосов
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
logoКурбан Расулов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» не прошел «Динамо», МОК допустил Петросян и Гуменника до ОИ-2026, дзюдоистам вернули флаг и гимн, бутик Хабиба в Дубае и другие новости
10 минут назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
20 минут назадТесты и игры
«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа
сегодня, 02:37
Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»
сегодня, 02:15
Горшков о том, почему «Зенит» не играл в траурных повязках с «Динамо»: «У всех она упала с рук, не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли»
вчера, 22:27
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
вчера, 22:31Фото
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»
вчера, 21:58
Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»
вчера, 21:57
Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»
вчера, 21:32
Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России. Фигуристка надела шапку бело-голубых
вчера, 21:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)
11 минут назад
Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»
25 минут назад
Нико Уильямс о Ямале: «Он знает, что я ему как отец. Нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, главное — быть профессионалом и выкладываться по полной»
38 минут назад
Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»
сегодня, 03:09
Некрасов о Симоняне: «Служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям»
сегодня, 02:52
Гендиректор «Динамо» о выходе в 1/2 финала: «Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть»
сегодня, 02:00
Мюллер о  «Баварии»: «Компани проделывает выдающуюся работу. Надеюсь, так будет и дальше»
сегодня, 01:46
Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»
сегодня, 01:31
Гендиректор «Балтики» перед «Спартаком»: «У нас все настроены на максимальный результат. Матч будет очень боевым»
сегодня, 01:16
«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд
вчера, 22:34