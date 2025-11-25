Вратарь «Динамо» Расулов: «Будет отлично, если Гусев станет главным тренером. Он всех давно нас знает, мы его знаем. Нам нужен результат»

Курбан Расулов: отлично, если Гусев станет тренером «Динамо».

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о тренере команды Ролане Гусеве после победы над «Динамо» Махачкала (3:0) в матче Мир РПЛ .

– Накануне первого матча под руководством Гусева руководство клуба провело встречу с командой. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что Ролан Александрович останется главным тренером на следующий год, если выиграет все четыре оставшихся до зимней паузы матча. Первый выигран. Что надо сделать, чтобы выиграть следующие три?

– Прикладывать максимальные усилия для этого – это мы и будем делать. Я считаю, что в каждом из трех оставшихся в этом году матчей у нас есть хорошие шансы на победу.

Понимаем наше турнирное положение и то, что надо его улучшать. Так что сделаем все, чтобы выиграть оставшиеся встречи.

– Ролан Гусев готов руководить командой не в качестве исполняющего обязанности, а постоянного главного тренера?

– Ролан Александрович знает нас всех давно – он ведь работает в тренерском штабе «Динамо» уже два с половиной года. И мы его хорошо знаем.

Если все пойдет хорошо и он станет главным тренером, будет вообще отлично. Потому что в первую очередь нам нужен результат, – сказал Курбан Расулов .