Аморим о 0:1 от «Эвертона»: «Соперник был лучше и в полном составе, и вдесятером. Результат плохой, но меня беспокоило то, как мы играли»

Аморим о поражении «МЮ»: «Эвертон» был лучше и в полном составе, и вдесятером.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказался после поражения от «Эвертона ».

«МЮ» уступил в домашнем матче 12-го тура АПЛ (0:1). С 13-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве – красную карточку за пощечину партнеру по команде получил Идрисса Гуйе.

– Они были лучше как в полном составе, так и вдесятером. Я чувствовал, что мы играли не с такой интенсивностью. Они заслужили победу.

Соперник помог нам удалением. Нам нужно делать [больше] в каждый момент. Если они вдесятером, нужно давить на них в финальной трети. Мы должны стараться лучше.

– Ощущается ли это как шаг назад?

– Да. Особенно в том, как мы играли. Забудьте про результат. Результат действительно плохой, но меня больше беспокоило чувство, которое я испытывал во время игры. Сегодня все должны были играть лучше.

– Что вы сказали игрокам?

– Ничего. Завтра у нас тренировка. Мы разберемся со всем завтра, – сказал Аморим.