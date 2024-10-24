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Министр спорта Франции поддерживает технические поражения хозяевам за гомофобные кричалки фанатов: «Общество изменилось, мы больше не потерпим подобного»

Министр спорта Франции допускает жесткое наказание клубов за поведение фанатов.

«К сожалению, порой нам приходится прибегать к коллективным санкциям. Будут применены соответствующие правила.

Надо строго следовать протоколу от ФИФА. Как только начинают звучать гомофобные кричалки, матч останавливается на несколько минут, а затем, возможно, прерывается. Команды отправляются в раздевалки на определенное время, а затем игра возобновляется, если восстанавливается порядок.

Более суровая мера – остановка игры и техническое поражение со счетом 0:3 принимающей стороне. Лиге и Федерации футбола Франции было указано на необходимость строгого применения этого регламента», – отметил Жиль Авру.

Также министр подчеркнул, что к самым суровым последствиям может привести недостойное поведение болельщиков во время предстоящей игры «Марселя» с «ПСЖ» в чемпионате Франции.

«Гомофобные комментарии на стадионе недопустимы. Возможно, в прошлом были определенные традиции, но общество изменилось. Мы хотим вернуться к тому состоянию, которое было во время Олимпийских игр. Спорт объединяет людей, через него передаются ценности человечности, свободы, равенства и братства. Ценности Республики.

Нужно покончить с этими устаревшими кричалками. Мы больше не потерпим подобного», – заявил Авру.

«Марсельцы – педики. Мы бы подвесили их за яйца, но у них их нет». Фанаты «ПСЖ» скандировали гомофобные кричалки в адрес «Марселя» на матче со «Страсбуром», клуб накажут

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoМарсель
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
происшествия
болельщики
Федерация футбола Франции
Политика
дискриминация
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