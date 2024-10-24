Мудрик забил 1-й гол за «Челси» в сезоне – «Панатинаикосу». Украинец также сделал 2 ассиста на Феликса

Михаил Мудрик забил первый гол в сезоне за «Челси».

23-летний полузащитник сборной Украины отдал два голевых паса на Жоау Феликса и забил сам в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Панатинаикос » – «Челси » (0:4, второй тайм).

Это первый гол для Мудрика за 9 матчей в составе «синих» в этом сезоне.

Также на его счету было по результативной передаче в Кубке лиги и ЛК. Результативных действий в АПЛ пока нет.

Подробная статистика выступлений Мудрика – здесь .