Мудрик забил 1-й гол за «Челси» в сезоне – «Панатинаикосу». Украинец также сделал 2 ассиста на Феликса
Михаил Мудрик забил первый гол в сезоне за «Челси».
23-летний полузащитник сборной Украины отдал два голевых паса на Жоау Феликса и забил сам в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Панатинаикос» – «Челси» (0:4, второй тайм).
Это первый гол для Мудрика за 9 матчей в составе «синих» в этом сезоне.
Также на его счету было по результативной передаче в Кубке лиги и ЛК. Результативных действий в АПЛ пока нет.
Подробная статистика выступлений Мудрика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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