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Мудрик забил 1-й гол за «Челси» в сезоне – «Панатинаикосу». Украинец также сделал 2 ассиста на Феликса

Михаил Мудрик забил первый гол в сезоне за «Челси».

23-летний полузащитник сборной Украины отдал два голевых паса на Жоау Феликса и забил сам в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Панатинаикос» – «Челси» (0:4, второй тайм).

Это первый гол для Мудрика за 9 матчей в составе «синих» в этом сезоне.

Также на его счету было по результативной передаче в Кубке лиги и ЛК. Результативных действий в АПЛ пока нет.

Подробная статистика выступлений Мудрика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoСборная Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoПанатинаикос
logoЖоау Феликс
logoМихаил Мудрик
logoЛига конференций УЕФА
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