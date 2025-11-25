Мостовой о «Пари НН»: «Шпилевский не играл в футбол, продолжает себя возвышать. Нефутбольные люди всегда ведут себя таким образом. Алексея уберут – и все его забудут»

Александр Мостовой: Шпилевский не играл в футбол, продолжает себя возвышать.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче Мир РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом » (0:2).

«Логичный исход встречи. «Зенит» на две или три головы сильнее «Пари НН ».

Пока у Нижнего были силы, они пытались убежать в контратаку и что-то создать впереди. Когда физически команда устала, класс игроков вышел на первый план.

Два рывка Глушенкова и Вендела все решили – 2:0. Ничего удивительного в этом нет. В любом случае «Зениту» было трудно в этой встрече, потому что Нижний оборонялся вдесятером.

Комментаторы сразу начали говорить, что футбол очень медленный. А как мяч у «Зенита» будет ходить быстрее, если перед ними стоят 11 футболистов? Соперник точно также бегает, бьется и старается победить.

В моей карьере было много подобных матчей, и я знаю, о чем говорю. «Зенит» старался где-то обыграть один в один или поймать защитников на рывке. Благодаря этому и получилось победить в матче.

Мы говорим о разных командах, в которых по два-три тренера меняются в самый разгар чемпионата. В Нижнем Новгороде все всегда в порядке (смеется). Команда идет на последнем месте, а у них все хорошо. Мы слышим только постоянные лозунги.

Алексей Шпилевский никогда не играл в футбол, поэтому он и продолжает себя возвышать. Нефутбольные люди всегда ведут себя таким образом. В итоге Шпилевского уберут, и все его забудут», – сказал Александр Мостовой.

На данный момент «Пари НН» занимает 16-е место в таблице РПЛ, имея в активе 8 очков в 16 матчах.