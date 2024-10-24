Прокуратура Парижа начала расследование из-за кричалки фанатов «ПСЖ» про «педиков-марсельцев» – по факту «подстрекательства к ненависти на почве сексуальной ориентации»
Гомофобные кричалки фанатов «ПСЖ» привлекли внимание французской прокуратуры.
19 октября Фанаты «ПСЖ» исполнили гомофобные кричалки про «Марсель» на игре со «Страсбуром» (4:2). В ней есть такие слова: «Крысы в грязи, канализационные крысы. Марсельцы – педики, сукины дети, засранцы. Мы бы подвесили их за яйца, но яиц у них нет».
Из-за этого прокуратура Парижа начала расследование по факту «публичного подстрекательства к ненависти или насилию на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности».
По данным RMC Sport, «ПСЖ» будет наказан за случившееся Профессиональной футбольной лигой Франции. Возможен штраф и закрытие трибун.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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