Шестеркин пропустил 2 шайбы от «Флориды» по ходу первых 3 минут матча. В итоге он отразил 26 из 29 бросков, поражение в основное время – 1-е в сезоне
Игорь Шестеркин пропустил 2 шайбы от «Флориды» по ходу первых 3 минут матча.
Вратарь «Рейнджерс» начал матч регулярного чемпионата с «Пантерс» (1:3) с двух пропущенных шайб.
Форвард южан Антон Лунделль отличился на 0:44, его партнер по линии атаки Картер Верхэге – на 2:42.
В итоге Шестеркин завершил матч с 26 отраженными бросками из 29. Поражение в основное время стало для него и команды первым в сезоне.
В 6 играх в текущей регулярке у Игоря 4 победы при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,16.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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