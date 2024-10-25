Шестеркин пропустил 2 шайбы от «Флориды» по ходу первых 3 минут матча. В итоге он отразил 26 из 29 бросков, поражение в основное время – 1-е в сезоне

Игорь Шестеркин пропустил 2 шайбы от «Флориды» по ходу первых 3 минут матча.

Вратарь «Рейнджерс » начал матч регулярного чемпионата с «Пантерс» (1:3) с двух пропущенных шайб.

Форвард южан Антон Лунделль отличился на 0:44, его партнер по линии атаки Картер Верхэге – на 2:42.

В итоге Шестеркин завершил матч с 26 отраженными бросками из 29. Поражение в основное время стало для него и команды первым в сезоне.

В 6 играх в текущей регулярке у Игоря 4 победы при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,16.