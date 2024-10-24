Маухуб сделал первый хет-трик за «Динамо» – «Крыльям» в Кубке. У форварда 5 голов и ассист в 9 играх за клуб
Эль-Мехди Маухуб сделал первый хет-трик за «Динамо».
21-летний форвард Марокко забил «Крыльям Советов» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на 16-й, 53-й и 82-й минутах.
Всего в 9 матча за московский клуб Маухуб забил 5 голов и сделал 1 результативный пас.
Подробная статистика выступлений футболиста олимпийской сборной Марокко доступна здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо» (3:6, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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