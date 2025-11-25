Юран о «Спартаке» в дерби: «Часто слышал: «Да что это за футбол, нужно в атаку!». Надо определиться: либо красивый футбол без результата, либо мы будем чемпионами»
Сергей Юран оценил стратегию «Спартака» в игре против ЦСКА.
Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран высказался о тактике «Спартака» в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Кто меньше владеет мячом, тот выигрывает матч. Процент владения набирается перепасовкой между защитниками и вратарями. Нужно выбирать: либо результат, либо владение мячом
«Спартак» подсушил второй тайм. И если ты хочешь стать чемпионом, нужно иногда проводить такие матчи, особенно с конкурентами.
Часто слышал: «Да что это за футбол, нужно в атаку!». Но тут надо определиться: либо красивый футбол без результата, либо мы все-таки будем чемпионами», – сказал Сергей Юран.
Чем обновленный «Спартак» был лучше ЦСКА? Помогла магия Барко
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18290 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Спартак» Шоу»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости