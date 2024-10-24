Лига конференций. «Челси» сыграет с «Панатинаикосом», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встретится с «Нью Сэйнтс»

В Лиге конференций пройдут матчи 2-го тура.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

«Челси » в гостях сыграет с «Панатинаикосом », «Фиорентина » встретится с «Санкт-Галленом », «Ноа » будет противостоять «Рапиду ».

Лига конференций

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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