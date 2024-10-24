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Лига конференций. «Челси» сыграет с «Панатинаикосом», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встретится с «Нью Сэйнтс»

В Лиге конференций пройдут матчи 2-го тура.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

«Челси» в гостях сыграет с «Панатинаикосом», «Фиорентина» встретится с «Санкт-Галленом», «Ноа» будет противостоять «Рапиду».

Лига конференций

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги конференций

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoФиорентина
logoЧелси
logoХартс
logoБетис
logoМлада-Болеслав
logoЮргорден
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logoСеркль Брюгге
logoСанкт-Галлен
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logoМольде
logoИстанбул
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logoАстана
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logoНью Сэйнтс
logoБорац Баня-Лука
logoЦеле
logoОлимпия Любляна
logoХайденхайм
logoВикингур Рейкьявик
logoПетрокуб
logoПафос
logoНоа
logoТСЦ Бачка Топола
logoЛарн
logoЛига конференций УЕФА
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