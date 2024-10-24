Лига конференций. «Челси» сыграет с «Панатинаикосом», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встретится с «Нью Сэйнтс»
В Лиге конференций пройдут матчи 2-го тура.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.
«Челси» в гостях сыграет с «Панатинаикосом», «Фиорентина» встретится с «Санкт-Галленом», «Ноа» будет противостоять «Рапиду».
Лига конференций
2-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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