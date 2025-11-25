Тренер «Эвертона» Мойес об удалении Гуйе против «МЮ»: «Мне нравится, когда мои игроки злятся друг на друга. Они должны так реагировать, если вы хотите, чтобы команда побеждала»

Дэвид Мойес: мне нравится, когда мои игроки злятся друг на друга.

Главный тренер «Эвертона » Дэвид Мойес прокомментировал удаление Идриссы Гуйе в матче с «МЮ ».

В 12-м туре АПЛ «Эвертон» победил на «Олд Траффорд» со счетом 1:0. На 13-й минуте полузащитник Идрисса Гуйе получил красную карточку за пощечину партнеру по команде Майклу Кину.

«Такое случается нечасто. Если бы это не повлекло последствий, вряд ли кто-то на стадионе был бы удивлен. Я подумал, что арбитру, возможно, потребовалось бы немного больше времени, чтобы обдумать это.

Мне говорили, что если кто-то даст пощечину своему одноклубнику, у вас могут быть проблемы, но у этого есть и другая сторона. Мне нравится, когда мои игроки борются друг с другом и злятся друг на друга. Если вы хотите, чтобы команда побеждала и обладала устойчивостью и жесткостью – что и позволило нам добиться результата, – то, я думаю, у вас должны быть игроки, которые будут реагировать подобным образом.

Я разочарован удалением, но любой игрок скажет вам, что злится на своих товарищей по команде. Он извинился в раздевалке за удаление, бесконечно хвалил игроков за их игру сегодня вечером и благодарил их за это», – сказал Мойес в интервью Sky Sports.