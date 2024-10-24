«МЮ» выиграл 1 из 7 последних матчей в АПЛ и ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в 6 из 7 последних матчей.

Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Фенербахче » (1:1) в Лиге Европы .

Начиная с 21 сентября манкунианцы одержали лишь одну победу – над «Брентфордом» (2:1) в 8-м туре АПЛ . Также на этом отрезке у них одно поражение и пять ничьих в чемпионате и ЛЕ.

27 октября «МЮ » выступит в гостях у «Вест Хэма».