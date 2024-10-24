«МЮ» выиграл 1 из 7 последних матчей в АПЛ и ЛЕ
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в 6 из 7 последних матчей.
Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Фенербахче» (1:1) в Лиге Европы.
Начиная с 21 сентября манкунианцы одержали лишь одну победу – над «Брентфордом» (2:1) в 8-м туре АПЛ. Также на этом отрезке у них одно поражение и пять ничьих в чемпионате и ЛЕ.
27 октября «МЮ» выступит в гостях у «Вест Хэма».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости