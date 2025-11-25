«МЮ» занимает 10-е место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 11 очков. «Эвертон» опередил «Ливерпуль»

«МЮ» идет 10-м в АПЛ после поражения от «Эвертона».

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в АПЛ после 12-го тура.

Команда Рубена Аморима уступила «Эвертону » в домашнем матче АПЛ (0:1), играя в большинстве с 13-й минуты после удаления Идриссы Гуйе.

В 12 турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед » одержал 5 побед, проиграл 4 матча и трижды сыграл вничью. Команда набрала 18 очков и занимает 10-е место в таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 11 очков.

«Эвертон», также набравший 18 очков, поднялся на 11-е место и опередил «Ливерпуль » по дополнительным показателям.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас». Игра пройдет 30 ноября.