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Вена (ATP). 2-й круг. Зверев встретится с Гироном, Тиафу – с Берреттини

Александр Зверев поборется с Маркосом Гироном во втором круге турнира в Вене.

Сетка турнира здесь.

Erste Bank Open

Вена, Австрия

21 – 28 октября 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 470 310 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
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