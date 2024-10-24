Гаврилов об игре с Брунеем: «Я могу договориться о матче против сборной Ваганьковского кладбища. Это кошмар, я даже название такое не слышал»

Юрий Гаврилов высмеял будущий матч сборной России против Брунея.

Сегодня стало известно, что Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября.

– Россия проведет матч против Брунея.

– Чего-чего? Я не пойму, ты что меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней?

Ну, пусть играет, РФС хочет, пусть играет. Я о ней не слышал. В первый раз слышу от тебя, я думал, ты меня травишь!

– Эта сборная занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

– Какое-какое? 183-е (смеется)? Это кошмар! А там нет команды в рейтинге ниже 200-300? Слушай, ты меня развеселил. Я сижу тут, грущу.

– Не было у нас еще таких соперников?

– Да, не было. Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться.

– С ними веселее будет?

– Да, – сказал бывший полузащитник «Спартака » и сборной СССР Гаврилов.

🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!