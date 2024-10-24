Гаврилов об игре с Брунеем: «Я могу договориться о матче против сборной Ваганьковского кладбища. Это кошмар, я даже название такое не слышал»
Сегодня стало известно, что Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября.
– Россия проведет матч против Брунея.
– Чего-чего? Я не пойму, ты что меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней?
Ну, пусть играет, РФС хочет, пусть играет. Я о ней не слышал. В первый раз слышу от тебя, я думал, ты меня травишь!
– Эта сборная занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
– Какое-какое? 183-е (смеется)? Это кошмар! А там нет команды в рейтинге ниже 200-300? Слушай, ты меня развеселил. Я сижу тут, грущу.
– Не было у нас еще таких соперников?
– Да, не было. Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться.
– С ними веселее будет?
– Да, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Гаврилов.
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