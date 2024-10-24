  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с «Боруссией» и обошел Рафинью, Минамино и Рейндерса
71

Винисиус – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с «Боруссией» и обошел Рафинью, Минамино и Рейндерса

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с дортмундской «Боруссией» – мадридцы одержали победу (5:2), уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

На звание лучшего игрока 3-го тура общего этапа также претендовали вингер «Барселоны» Рафинья Диас (хет-трик в матче с «Баварией»), полузащитник «Монако» Такуми Минамино (дубль и ассист в матче с «Црвеной Звездой») и хавбек «Милана» Тейани Рейндерс (дубль в матче с «Брюгге»).

Никогда не сомневайтесь в Винисиусе

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoМонако
logoМилан
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoБрюгге
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЦрвена Звезда
рейтинги
logoТакуми Минамино
logoРафинья Диас
logoВинисиус Жуниор
logoТейани Рейндерс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус пробежал 80 метров с мячом перед 2-м голом «Боруссии»
37вчера, 17:17Фото
Винисиус лучший в ЛЧ по голевым действиям, ассистам, успешным обводкам и выигранным дуэлям за 4 последних сезона
97вчера, 15:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сборная России подтвердила, что сыграет с Сирией в Волгограде 19 ноября
412 минут назад
Педри о 4:1: «У «Барсы» были тяжелые поражения от «Баварии». Это задевает гордость фанатов, мы хотели ее вернуть. Эта победа придает уверенность перед класико»
923 минуты назад
Прокуратура Парижа начала расследование из-за кричалки фанатов «ПСЖ» про «педиков-марсельцев» – по факту «подстрекательства к ненависти на почве сексуальной ориентации»
1239 минут назад
Михаил Кержаков: «Когда появляются хорошие деньги, зачастую делаешь лишние телодвижения. Становишься рабом вещей. Если у тебя 2-3 машины, паркинг нужно искать, что-то может сломаться»
2240 минут назад
Шакира о расставании с Пике: «Любовь оказалась обманчивой – не могу простить, что он предал мое доверие. Жизнь отняла у меня мужа, но дала много друзей – это дар на всю жизнь»
19сегодня, 13:18
Ривалдо о календаре и травмах: «Футбол давно стал бизнесом. Деньги и еще больше денег. Никто не следит за тем, чтобы игроки могли отдохнуть»
12сегодня, 13:08
Спортс’’ выпустил свой мерч! Три джерси, вдохновленные «МЮ» 90-х, хоккеем нулевых и русской легендой японского бейсбола
сегодня, 13:00Конкурс
«Атлетико» пожаловался в УЕФА из-за пенальти в пользу «Лилля». Мадридский клуб считает его «выдуманным» и не понимает, почему не вмешался ВАР
26сегодня, 12:55
Куртуа может пропустить 3-4 недели. У вратаря «Реала» рецидив травмы, полученной в дерби с «Атлетико» (ESPN)
17сегодня, 12:43
50 ультрас «Фенербахче» напали на пятерых фанатов «МЮ» в Стамбуле перед матчем ЛЕ. Одного болельщика ударили монтировкой (Daily Mail)
68сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Бартон о Харрис: «Худший кандидат за долгое время. Огромная ошибка демократов – неужели нет никого лучше Камалы и Байдена?»
3 минуты назад
Экс-судья Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «ВАР нужен для помощи людям, которые совершают ошибки. Как у коллег не хватило сочувствия позвать судью к монитору, прежде чем принять решение?»
39 минут назад
Вингер «Байера» Адли сломал малоберцовую кость в матче с «Брестом» и выбыл на несколько месяцев
149 минут назад
Глушаков о пиве после матчей: «Можно «литрушечку» или поменьше – тренеры нам разрешали, в Европе это нормально. Кола после игр не идет, лучше воды выпить»
7сегодня, 13:02
Фоден о голе Холанда пяткой в прыжке: «Сказал Эрлингу: «Я бы потянул пах, если бы попробовал так же». Он сумасшедший, не знаю, как он это делает»
1сегодня, 12:54
Карпов об инсайдах: «У меня большой ресурс, чтобы отсеять неправду. При трансфере в идеале нужна информация от клубов и стороны игрока, но в других конфигурациях столько источников не обязательно»
3сегодня, 12:38
Онана о критике: «Цена игры за большой клуб – «МЮ», «Реал», «Барса» всегда на слуху. Люди вправе говорить все, что хотят, игроки сосредоточены на своих задачах»
10сегодня, 12:26
Глушков о кино и книгах: «Посмотрел французский фильм – стало интересно почитать Гюго, нравится «Игра престолов». Раньше смотрел каждую свободную минуту, сейчас времени меньше»
2сегодня, 12:13
«Сочи» сыграет с костромским «Спартаком». Сочинцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
сегодня, 12:00Реклама
Депутат Свищев о Пьяниче: «Хорошо, что поменял мнение, приехав в Россию – таких случаев должно быть больше. Там против нас шовинистическая кампания – детьми только не питаемся»
23сегодня, 11:54