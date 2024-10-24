Винисиус – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с «Боруссией» и обошел Рафинью, Минамино и Рейндерса

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Вингер «Реала » сделал хет-трик в матче с дортмундской «Боруссией» – мадридцы одержали победу (5:2), уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

На звание лучшего игрока 3-го тура общего этапа также претендовали вингер «Барселоны» Рафинья Диас (хет-трик в матче с «Баварией»), полузащитник «Монако » Такуми Минамино (дубль и ассист в матче с «Црвеной Звездой ») и хавбек «Милана » Тейани Рейндерс (дубль в матче с «Брюгге»).

Никогда не сомневайтесь в Винисиусе