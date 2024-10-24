Винисиус – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с «Боруссией» и обошел Рафинью, Минамино и Рейндерса
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с дортмундской «Боруссией» – мадридцы одержали победу (5:2), уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
На звание лучшего игрока 3-го тура общего этапа также претендовали вингер «Барселоны» Рафинья Диас (хет-трик в матче с «Баварией»), полузащитник «Монако» Такуми Минамино (дубль и ассист в матче с «Црвеной Звездой») и хавбек «Милана» Тейани Рейндерс (дубль в матче с «Брюгге»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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