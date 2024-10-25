Василевский пропустил 3+ шайбы в 4-м матче подряд, отразив 14 из 17 бросков «Миннесоты». У него 82,1% сэйвов на отрезке

Андрей Василевский пропустил 3+ шайбы в 4-м матче подряд.

Вратарь «Тампы » отразил 14 бросков из 17 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:4).

В последних 4 матчах 30-летний россиянин пропустил в общей сложности 15 шайб при 82,1% сэйвов.

Всего в сезоне у Андрея 3 победы в 6 играх при 87,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,13.