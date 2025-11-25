Игорь Семшов: «Спартак» – это великий клуб. Романов может остаться, если станет авторитетом и руководство увидит, что у него получается»
Игорь Семшов: Романов может остаться в «Спартаке», если станет авторитетом.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов ответил, может ли Вадим Романов остаться во главе «Спартака».
Красно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в первом матче Романова в роли исполняющего обязанности главного тренера.
«Никто не знает, сколько времени у Романова. Не забывайте, что это «Спартак». Это великий клуб.
Если Романов станет авторитетом для игроков и руководство увидит, что у него получается, то он может остаться. Даже сам Романов не знает, как может сложиться», – сказал Игорь Семшов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
