НБА. «Денвер» сразится с «Оклахомой», «Даллас» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Денвер » сразится на своей площадке с «Оклахомой», «Даллас » Луки Дончича примет «Сан-Антонио » Виктора Вембаньямы. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.