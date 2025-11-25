Шпинев о мнении, что «агенты – зло»: «90% правды. Я не воровал и не обманывал, а про других агентов наслышан не меньше вашего. В российском футболе масса подонков»
Агент Вадим Шпинев высказался по поводу отношения к агентам со стороны футбольной общественности.
– В начале года у вас дома прошли обыски из-за уголовного дела о коррупции в футболе. Какие тут новости?
– Все закончилось благополучно. В Самаре произошла смена губернатора, завели уголовное дело.
Не знаю, как оно закончилось, но я получил письменное уведомление, что вопросов нет, и мне вернули конфискованный телефон – все хорошо.
– Как вы реагируете, когда говорят: «Агенты – зло»?
– В этом 90% правды.
Но скажу за себя – каждому из вас могу открыто смотреть в глаза. Я не воровал и не обманывал, поэтому не выгляжу подонком.
А про других агентов наслышан не меньше вашего: как себя ведут, как поступают с клиентами. Да и в целом в российском футболе масса подонков, – сказал Вадим Шпинев.