Шпинев о мнении, что «агенты – зло»: «90% правды. Я не воровал и не обманывал, а про других агентов наслышан не меньше вашего. В российском футболе масса подонков»

Вадим Шпинев: в российском футболе масса подонков.

Агент Вадим Шпинев высказался по поводу отношения к агентам со стороны футбольной общественности.

– В начале года у вас дома прошли обыски из-за уголовного дела о коррупции в футболе. Какие тут новости?

– Все закончилось благополучно. В Самаре произошла смена губернатора, завели уголовное дело.

Не знаю, как оно закончилось, но я получил письменное уведомление, что вопросов нет, и мне вернули конфискованный телефон – все хорошо.

– Как вы реагируете, когда говорят: «Агенты – зло»?

– В этом 90% правды.

Но скажу за себя – каждому из вас могу открыто смотреть в глаза. Я не воровал и не обманывал, поэтому не выгляжу подонком.

А про других агентов наслышан не меньше вашего: как себя ведут, как поступают с клиентами. Да и в целом в российском футболе масса подонков, – сказал Вадим Шпинев.