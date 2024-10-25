Бобровский одержал 400 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 707 игр. Он отразил 24 из 25 бросков «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча

Сергей Бобровский одержал 400 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории.

Вратарь «Флориды» отразил 24 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс » (3:1) и был признан первой звездой.

На счету 36-летнего россиянина стало 400 побед в 707 играх. Он достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории лиги, опередив многолетнего вратаря клуба из Нью-Йорка Хенрика Лундквиста (727).

Отметим, что карьеры обоих голкиперов в лиге начались после локаута-2004/05, когда в ней были отменены ничьи.

В текущем сезоне у Бобровского 4 победы в 7 играх при 88,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,11.

Бобровский – 14-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами. Европейский рекорд у Лундквиста – 459