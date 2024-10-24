Американского фигуриста Десятова отстранили из-за сексуального контакта с несовершеннолетней («СЭ»)
Фигуриста Десятова отстранили из-за сексуального контакта с несовершеннолетней.
Иван Десятов выступает в танцах на льду с Изабеллой Флорес, дуэт представляет США.
18 октября стало известно, что фигуриста отстранили от соревнований из-за обвинений в неправомерных действиях.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что причиной отстранения стал сексуальный контакт с несовершеннолетней девушкой. По информации источников, на момент событий ей еще не исполнилось 16 лет.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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