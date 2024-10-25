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Бобровский – 14-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами. Европейский рекорд у Лундквиста – 459

Сергей Бобровский – 14-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами.

Вратарь «Флориды» отразил 24 из 25 бросков «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). 

Победа стала для 36-летнего россиянина 400-й в 707 играх за карьеру в лиге в рамках регулярок. 

До него этой отметки достигли только 13 вратарей в истории НХЛ. Из них 12 представляют Канаду и 1 – Швецию.

Это Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре ФлериМиннесота», 562 в 1027), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886), Гленн Холл (407 в 906), Грант Фюр (403 в 868) и Крис Осгуд (401 в 744). 

15-е место в списке самых побеждающих вратарей занимает Джонатан Куик («Рейнджерс», 394 в 781). 

Бобровский одержал 400 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 707 игр

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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Эд Белфор
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logoРоберто Луонго
Кертис Джозеф
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logoПатрик Руа
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Тони Эспозито
Грант Фюр
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Глен Холл
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