«Крылья Советов» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал “Матч ТВ”.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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