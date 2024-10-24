Глушаков о квадробинге: «Категорически не понимаю. Наверное, у людей с психикой что-то не то. Телевидение, «ютубы» вредят: дети видят и повторяют»

Денис Глушаков выступил против квадробинга.

Квадробинг – неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

– Ваши дети когда-нибудь играли в кошечек и собачек?

– Я наслышан об этой теме и против нее. Вообще категорически ее не понимаю. Мне старшая дочь рассказала об этом, я ее расспросил и сказал: «Ты ничего не получишь, если будешь так делать».

Я не переживаю, не волнуюсь. Наверное, у таких людей с психикой что-то не то – может быть, ребенку уделяют мало внимания, отсюда дует весь ветер.

– Или надо детей отдавать на секции, чтобы они занимались спортом и творчеством.

– Да, чтобы не было свободного времени. Вред наносят телевидение, «ютубы». Дети смотрят все это, видят и повторяют. К каждому не залезешь в голову. Если маленький ребенок, это еще одна история, но когда уже повзрослел... Говорят, по больницам ходят, прививки какие-то делают – это ненормально.

– Вас никто из детей не просил купить маску или лапы?

– Не-не, у меня такого нет. И дай бог, чтобы ко мне не подходили и так не говорили! – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Глушаков о квадроберах: «Отношусь отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее не видел – не понимаю этого»

Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены