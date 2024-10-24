Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Португалия поднялась на 7-е место, Италия – на 9-е, Германия – на 11-е

Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда осталась на 34-м месте, не сыграв ни одного матча с момента прошлого обновления рейтинга (19 сентября).

Первое место по-прежнему занимает сборная Аргентины . Португалия и Италия поднялись на одну строчку, на 7-е и 9-е места соответственно. Германия поднялась на две позиции и занимает 11-е место.

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Бельгия

7 (8). Португалия

8 (7). Нидерланды

9 (10). Италия

10 (9). Колумбия

11 (13). Германия

…

34. Россия

Весь рейтинг можно изучить по ссылке .