Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Португалия поднялась на 7-е место, Италия – на 9-е, Германия – на 11-е
Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда осталась на 34-м месте, не сыграв ни одного матча с момента прошлого обновления рейтинга (19 сентября).
Первое место по-прежнему занимает сборная Аргентины. Португалия и Италия поднялись на одну строчку, на 7-е и 9-е места соответственно. Германия поднялась на две позиции и занимает 11-е место.
1. Аргентина
2. Франция
3. Испания
4. Англия
5. Бразилия
6. Бельгия
7 (8). Португалия
8 (7). Нидерланды
9 (10). Италия
10 (9). Колумбия
11 (13). Германия
…
34. Россия
Весь рейтинг можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
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