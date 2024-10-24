Тарасова о «Лиге чемпионов»: «Отлично, что будет турнир, где ребята смогут заработать деньги на жизнь»
Тарасова отметила, что турнир «Лига чемпионов» поможет фигуристам заработать.
Сегодня Федерация фигурного катания России и Первый канал объявили о запуске виртуального турнира «Лига чемпионов». В состав участников вошли 78 фигуристов, призовой фонд составит 20 миллионов рублей.
«Мне кажется, что это хорошо, будет очень хороший турнир. Много человек будут выступать, работать, выигрывать и зарабатывать деньги.
Мы не футбол и не хоккей, почти не зарабатываем. Отлично, что будет турнир, где ребята смогут заработать деньги на жизнь», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости