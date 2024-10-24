Тарасова о «Лиге чемпионов»: «Отлично, что будет турнир, где ребята смогут заработать деньги на жизнь»

Тарасова отметила, что турнир «Лига чемпионов» поможет фигуристам заработать.

Сегодня Федерация фигурного катания России и Первый канал объявили о запуске виртуального турнира «Лига чемпионов». В состав участников вошли 78 фигуристов, призовой фонд составит 20 миллионов рублей.

«Мне кажется, что это хорошо, будет очень хороший турнир. Много человек будут выступать, работать, выигрывать и зарабатывать деньги.

Мы не футбол и не хоккей, почти не зарабатываем. Отлично, что будет турнир, где ребята смогут заработать деньги на жизнь», – сказала Татьяна Тарасова.