«МЮ» впервые проиграл в АПЛ на «Олд Траффорд» в большинстве. Было 36 побед и 10 ничьих

«МЮ» впервые проиграл в АПЛ в большинстве на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед » впервые в истории проиграл матч АПЛ на «Олд Траффорд» в большинстве.

В понедельник команда Рубена Аморима уступила «Эвертону » в домашнем матче 12-го тура АПЛ (0:1). С 13-й минуты «МЮ» играл в большинстве – хавбек гостей Идрисса Гуйе получил красную карточку за пощечину партнеру по команде Майклу Кину.

Ранее «Манчестер Юнайтед» ни разу не проигрывал на «Олд Траффорд » в АПЛ после удалений в составе соперника – в большинстве манкунианцы одержали 36 побед и 10 раз сыграли вничью.