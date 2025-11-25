«МЮ» впервые проиграл в АПЛ на «Олд Траффорд» в большинстве. Было 36 побед и 10 ничьих
«МЮ» впервые проиграл в АПЛ в большинстве на «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл матч АПЛ на «Олд Траффорд» в большинстве.
В понедельник команда Рубена Аморима уступила «Эвертону» в домашнем матче 12-го тура АПЛ (0:1). С 13-й минуты «МЮ» играл в большинстве – хавбек гостей Идрисса Гуйе получил красную карточку за пощечину партнеру по команде Майклу Кину.
Ранее «Манчестер Юнайтед» ни разу не проигрывал на «Олд Траффорд» в АПЛ после удалений в составе соперника – в большинстве манкунианцы одержали 36 побед и 10 раз сыграли вничью.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18280 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости