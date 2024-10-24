Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»

Иван Карпов объяснил свою неприязнь к «Зениту».

– Почему ты ненавидишь «Зенит»?

– Это выбор врага в рамках образа. Я москвич, болею за «Локомотив», то есть в когорте людей, которые борются с этим «злом». Но у меня нет животной ненависти. Это когда смотришь футбол, играют две команды, на обе тебе все равно. Но если поставишь деньги на одну из них, а другая станет бесить симуляциями, у тебя появится эмоция. Плюс я всегда болел за маленьких против больших. Это гораздо прикольнее, чем быть частью толпы, которая в погоне за победами болеет за самых сильных.

– Если бы «Спартак» выиграл шесть чемпионств подряд, ты бы тоже называл его ссыкливым и позором российского футбола?

– Ссыкливый – конкретно про историю с Бакаевым (Бакаева внезапно не оказалось в составе «Химок» на матч против «Зенита», которому он еще принадлежит – Спортс’’). А «позор российского футбола» придумал не я – а в Воронеже. Понимаешь, позор российского футбола не стал бы таковым, если бы не наказания за него. История с Безруковым не стала бы мемом, если бы не реакция РФС, Эвелины Бледанс и того шабаша ведьм, который устроил «Газпром». Они сами запустили эффект Стрейзанд.

Есть аудитория, которая помнит, как с 2018-го по 2021-й я ######## [поливал] «Спартак» со страшной силой. Писал много и плохо. В том числе про Соболева , мне даже звонила его пиарщица: «Ты что делаешь? Зачем грязь?» Но для этого были предпосылки: очередная свинская симуляция, например. Ну и не нравился мне тогда Спартак, что поделать?

И сейчас ситуативно мой враг – «Зенит». Он может поменяться. Если завтра «Газпром» уйдет и клуб упадет в Первую лигу, мне будет плевать. Он не будет той силой, против которой стоит бороться.

А сейчас, пока есть вот это все, я продолжу. Бороться с «Зенитом » интересно. И это укладывается в мое восприятие мира. Если бы не укладывалось, я бы так не делал: не иду против себя.

– Подытожим: ты против «Зенита», потому что он пышно живет?

– Гегемон с админресурсом, который, правда, в последние годы используется гораздо меньше. По крайней мере, что касается судейства. Хотя админресурс – это еще и количество денег. Бюджет «Зенита» – где-то 17 миллиардов рублей, на пять-шесть больше, чем у «Спартака », ближайшего конкурента. Это оверперформанс. И это нехорошо.

При этом я признаю, что с точки зрения коммерции и работы со спонсорами «Зенит» – лучший в России.

– Ты рассказывал, что за предыдущее чемпионство каждый игрок «Зенита» получил по 50 миллионов рублей.

– Да, 500 тысяч евро. Это командный бонус. А еще есть личные в каждом контракте за разные достижения.

Почему я называю огромные деньги админресурсом? Потому что они, например, помогают создавать золотую клетку. Мне тычут, что «Локомотив» не отпускает Тикнизяна в «Севилью» – и это якобы тоже золотая клетка. Но история с Тикнизяном вообще не об этом.

– Объясни разницу.

– У Тикнизяна зарплата 600-650 тысяч евро в год – небольшая для футболиста его уровня в РПЛ. Еще два-три года контракта. Его приходил покупать «Зенит» за восемь миллионов – и почти купил, но не договорился по финальным условиям. Тики сказал, что хочет 1,6 млн в год – и ни евро меньше. Потому что если не мечта о Европе, то оверпрайс. «Зенит» не захотел.

«Севилья» предлагает «Локомотиву» бесплатную аренду с выкупом за 4,5 миллиона + бонус за достижения в течение двух лет. И первый платеж – полмиллиона. Естественно, «Локомотиву» невыгодно продавать ведущего игрока, когда у них нет денег закрыть позицию. Да, они готовы идти навстречу Тике и решать вопросы в его пользу, но этот случай – против интересов клуба. Они не смогут его заменить и хрен знает когда получат деньги.

А вот когда «Зенит» отказывается продавать Вендела за 20 млн – это как раз золотая клетка, а не рынок. Им не нужно зарабатывать деньги с трансферов, им их дает «Газпром» просто так. Особенно это касается внутренних переходов, так как внешние возможны только с игроками уровня Сафонова и Захаряна. У «Зенита» появился Глушенков, но они его никогда не отдадут: сохранят контрактом с заоблачными отступными (по данным Карпова, 30 млн евро – Спортс’’) и огромной зарплатой (по данным Карпова, 2,4 млн долларов в год; по данным источника РИА Новости, 1,4 млн долларов в год – Спортс’’), которую ему в Европе никогда не положат. А еще там налоги высокие. Знаешь, сколько получает Кузяев в «Гавре»? У него 700 тысяч в год, но после налогов – 350. И это он еле-еле вырвался – и только после истечения контракта.

Империя зла. Все это вкупе вызывает отвращение, нелюбовь, ощущение исключительности и неконкурентности. Подчеркиваю: в рамках образа. Потому что глобально я не идейный борец за правду и справедливость для всех. Я не коммунист, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘ .

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