  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»
105

Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»

Иван Карпов объяснил свою неприязнь к «Зениту».

– Почему ты ненавидишь «Зенит»?

– Это выбор врага в рамках образа. Я москвич, болею за «Локомотив», то есть в когорте людей, которые борются с этим «злом». Но у меня нет животной ненависти. Это когда смотришь футбол, играют две команды, на обе тебе все равно. Но если поставишь деньги на одну из них, а другая станет бесить симуляциями, у тебя появится эмоция. Плюс я всегда болел за маленьких против больших. Это гораздо прикольнее, чем быть частью толпы, которая в погоне за победами болеет за самых сильных.

– Если бы «Спартак» выиграл шесть чемпионств подряд, ты бы тоже называл его ссыкливым и позором российского футбола?

– Ссыкливый – конкретно про историю с Бакаевым (Бакаева внезапно не оказалось в составе «Химок» на матч против «Зенита», которому он еще принадлежит – Спортс’’). А «позор российского футбола» придумал не я – а в Воронеже. Понимаешь, позор российского футбола не стал бы таковым, если бы не наказания за него. История с Безруковым не стала бы мемом, если бы не реакция РФС, Эвелины Бледанс и того шабаша ведьм, который устроил «Газпром». Они сами запустили эффект Стрейзанд.

Есть аудитория, которая помнит, как с 2018-го по 2021-й я ######## [поливал] «Спартак» со страшной силой. Писал много и плохо. В том числе про Соболева, мне даже звонила его пиарщица: «Ты что делаешь? Зачем грязь?» Но для этого были предпосылки: очередная свинская симуляция, например. Ну и не нравился мне тогда Спартак, что поделать?

И сейчас ситуативно мой враг – «Зенит». Он может поменяться. Если завтра «Газпром» уйдет и клуб упадет в Первую лигу, мне будет плевать. Он не будет той силой, против которой стоит бороться.

А сейчас, пока есть вот это все, я продолжу. Бороться с «Зенитом» интересно. И это укладывается в мое восприятие мира. Если бы не укладывалось, я бы так не делал: не иду против себя.

– Подытожим: ты против «Зенита», потому что он пышно живет?

– Гегемон с админресурсом, который, правда, в последние годы используется гораздо меньше. По крайней мере, что касается судейства. Хотя админресурс – это еще и количество денег. Бюджет «Зенита» – где-то 17 миллиардов рублей, на пять-шесть больше, чем у «Спартака», ближайшего конкурента. Это оверперформанс. И это нехорошо.

При этом я признаю, что с точки зрения коммерции и работы со спонсорами «Зенит» – лучший в России.

– Ты рассказывал, что за предыдущее чемпионство каждый игрок «Зенита» получил по 50 миллионов рублей.

– Да, 500 тысяч евро. Это командный бонус. А еще есть личные в каждом контракте за разные достижения.

Почему я называю огромные деньги админресурсом? Потому что они, например, помогают создавать золотую клетку. Мне тычут, что «Локомотив» не отпускает Тикнизяна в «Севилью» – и это якобы тоже золотая клетка. Но история с Тикнизяном вообще не об этом.

– Объясни разницу.

– У Тикнизяна зарплата 600-650 тысяч евро в год – небольшая для футболиста его уровня в РПЛ. Еще два-три года контракта. Его приходил покупать «Зенит» за восемь миллионов – и почти купил, но не договорился по финальным условиям. Тики сказал, что хочет 1,6 млн в год – и ни евро меньше. Потому что если не мечта о Европе, то оверпрайс. «Зенит» не захотел.

«Севилья» предлагает «Локомотиву» бесплатную аренду с выкупом за 4,5 миллиона + бонус за достижения в течение двух лет. И первый платеж – полмиллиона. Естественно, «Локомотиву» невыгодно продавать ведущего игрока, когда у них нет денег закрыть позицию. Да, они готовы идти навстречу Тике и решать вопросы в его пользу, но этот случай – против интересов клуба. Они не смогут его заменить и хрен знает когда получат деньги.

А вот когда «Зенит» отказывается продавать Вендела за 20 млн – это как раз золотая клетка, а не рынок. Им не нужно зарабатывать деньги с трансферов, им их дает «Газпром» просто так. Особенно это касается внутренних переходов, так как внешние возможны только с игроками уровня Сафонова и Захаряна. У «Зенита» появился Глушенков, но они его никогда не отдадут: сохранят контрактом с заоблачными отступными (по данным Карпова, 30 млн евро – Спортс’’) и огромной зарплатой (по данным Карпова, 2,4 млн долларов в год; по данным источника РИА Новости, 1,4 млн долларов в год – Спортс’’), которую ему в Европе никогда не положат. А еще там налоги высокие. Знаешь, сколько получает Кузяев в «Гавре»? У него 700 тысяч в год, но после налогов – 350. И это он еле-еле вырвался – и только после истечения контракта.

Империя зла. Все это вкупе вызывает отвращение, нелюбовь, ощущение исключительности и неконкурентности. Подчеркиваю: в рамках образа. Потому что глобально я не идейный борец за правду и справедливость для всех. Я не коммунист, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘.

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром
logoДалер Кузяев
logoЗелимхан Бакаев
logoНаир Тикнизян
logoАлександр Соболев
logoВендел
logoМаксим Глушенков
деньги
logoРуслан Безруков
Иван Карпов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Карпов об инсайдах: «В пирамиде я на верхушке, кажется. Даю больше всех, глубже всех. Если взять 10 топовых новостей, пять будут моими»
51сегодня, 07:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября. РФС подтвердил
2714 минут назад
«Аэрофутбол» – игра детства. Сыграем?
20 минут назадСпецпроект
Лотар Маттеус: «Нойер сейчас не Нойер. Он не опора «Баварии», как раньше. Он спас бы от 1-2 голов «Барсы» в прошлом»
2328 минут назад
Матч России с Брунеем пройдет в Краснодаре. РФС обеспокоен качеством поля на стадионе в Сочи («Матч ТВ»)
1833 минуты назад
Карпов о «художественном преувеличении» про Соболева: «20 млн – пожелание «Спартака», а не готовность «Зенита» их заплатить. Но «Зенит» хотел Соболева? Да. Взял? Да. Мне можно доверять»
2445 минут назад
Пьянич о возможном матче Боснии с Россией: «Я за. Другие страны делают неправильные вещи, но их клубы и сборные выступают. Это несправедливо, это меня злит»
4845 минут назад
Мостовой о гражданстве РФ Сантоса: «Правильно сделал, я считал Дугласа топ-игроком, когда он только появился в «Зените». Хорошая мотивация для наших ребят – будешь играть, если ты сильнее»
547 минут назад
Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Португалия поднялась на 7-е место, Италия – на 9-е, Германия – на 11-е
14сегодня, 08:18
Пьянич об отказе играть с Россией в 2022-м: «Приношу извинения, если кого-то задели мои слова. Я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации»
66сегодня, 07:35
Винисиус, Рафинья, Рейндерс и Минамино претендуют на приз игроку недели в ЛЧ
104сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттидад» Бензема в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
2 минуты назад
Симеоне о матче с «Лиллем»: «Атлетико» мог выиграть 4:2, но проиграл 1:3. Пенальти не было, арбитр сначала сказал про игру рукой, потом про толчок – когда-нибудь так будет и в нашу пользу, надеюсь»
313 минут назад
«Ахмат» доверяет Ташуеву, несмотря на последнее место и 0 побед в РПЛ: «Вопрос даже не стоит. Если бы не доверяли – не пригласили бы»
121 минуту назад
Дзагоев пройдет стажировку в ЦСКА: «Даже не задумывался о другом варианте. Руководство и тренеры не откажут, думаю»
322 минуты назад
«Крылья Советов» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
235 минут назад
Лига конференций. «Челси» сыграет с «Панатинаикосом», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встретится с «Нью Сэйнтс»
1сегодня, 08:19
Слот про 1:0 с «РБ Лейпциг»: «Ливерпуль» контролировал игру, кроме последних минут. Сыграй мы вничью, я бы сказал, что мы что-то упустили»
3сегодня, 08:19
Слот – первый тренер в истории высшей лиги Англии, выигравший 11 из 12 стартовых матчей во всех турнирах
6сегодня, 08:05
«Зенит» встретится с «Локомотивом». Поддержите сине-бело-голубых в принципиальном матче!
сегодня, 08:00Реклама
Тренер «Брентфорда» Франк о слухах про назначение в «МЮ»: «Я уже в лучшем клубе мира, возможно. Зачем мне покидать это место?»
2сегодня, 07:50