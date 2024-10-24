НХЛ. «Рейнджерс» примут «Флориду», «Тампа» против «Миннесоты», «Каролина» сыграет с «Калгари»
«Рейнджерс» дома сыграют с «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» встретится с «Миннесотой», «Бостон» примет «Даллас», «Колорадо» будет противостоять «Юте».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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