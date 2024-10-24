Мареска про 1+2 у Мудрика в игре с «Панатинаикосом»: «Мы много времени уделяем помощи игрокам. Михаил учится медленнее других, но прибавляет»

Энцо Мареска доволен тремя результативными действиями Михаила Мудрика.

«Очень хорошее выступление. Поначалу у нас были сложности, но мы подстроились. Мы не прессинговали, когда находились без мяча, но после некоторых изменений начали играть намного лучше.

Важнее всего то, что, несмотря на любые изменения, у нас видно свое лицо. Это очевидно.

Я очень рад за Мудрика . Мы много времени уделяем тому, чтобы помочь футболистам. Мы с вингерами работаем над тем, чтобы они входили в штрафную площадь и оказывались на той позиции, с которой он забил. У него это не получалось, но сегодня получилось. И это касается не только его, но и Педру Нету , Джейдона Санчо , Нони Мадуэке .

Процесс обучения идет медленнее, чем в случае с другими, но Михаил прибавляет», – сказал главный тренер «Челси » после разгрома «Панатинаикоса» (4:1) в Лиге конференций.