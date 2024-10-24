Мареска про 1+2 у Мудрика в игре с «Панатинаикосом»: «Мы много времени уделяем помощи игрокам. Михаил учится медленнее других, но прибавляет»
«Очень хорошее выступление. Поначалу у нас были сложности, но мы подстроились. Мы не прессинговали, когда находились без мяча, но после некоторых изменений начали играть намного лучше.
Важнее всего то, что, несмотря на любые изменения, у нас видно свое лицо. Это очевидно.
Я очень рад за Мудрика. Мы много времени уделяем тому, чтобы помочь футболистам. Мы с вингерами работаем над тем, чтобы они входили в штрафную площадь и оказывались на той позиции, с которой он забил. У него это не получалось, но сегодня получилось. И это касается не только его, но и Педру Нету, Джейдона Санчо, Нони Мадуэке.
Процесс обучения идет медленнее, чем в случае с другими, но Михаил прибавляет», – сказал главный тренер «Челси» после разгрома «Панатинаикоса» (4:1) в Лиге конференций.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий