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Лига Европы. «Галатасарай» против «Эльфсборга», «МЮ» сыграет с «Фенербахче» Моуринью, «Тоттенхэм» примет АЗ, «Сосьедад» Захаряна встретится с «Маккаби» в четверг

«Галатасарай» примет «Эльфсборг» в 3-м туре Лиги Европы УЕФА.

В четверг «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится на выезде с «Маккаби», ПАОК Федора Чалова примет «Викторию» Пльзень, «МЮ» в гостях сыграет с «Фенербахче» Жозе Моуринью, а «Тоттенхэм» проведет встречу с АЗ.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига Европы

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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