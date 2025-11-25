«МЮ» не побеждает три матча – такого не было с августа
«Манчестер Юнайтед» не выигрывает с октября.
«Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы в этом месяце.
Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Эвертону» (0:1) в АПЛ, почти весь матч играя в большинстве. 8 ноября манкунианцы разделили очки с «Тоттенхэмом» (2:2), 1-го – с «Ноттингем Форест» (2:2).
Три матча без побед – худшая серия «МЮ» с августа. Тогда «МЮ» дважды проиграл (в том числе по пенальти в Кубке лиги) и один раз сыграл вничью.
30 ноября «Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
