«МЮ» не побеждает три матча – такого не было с августа

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает с октября.

Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Эвертону » (0:1) в АПЛ , почти весь матч играя в большинстве. 8 ноября манкунианцы разделили очки с «Тоттенхэмом» (2:2), 1-го – с «Ноттингем Форест» (2:2).

Три матча без побед – худшая серия «МЮ» с августа. Тогда «МЮ» дважды проиграл (в том числе по пенальти в Кубке лиги) и один раз сыграл вничью.

30 ноября «Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас».