Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября. РФС подтвердил

Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре.

РФС официально объявил, что первый матч сбора национальной команды пройдет 15 ноября на стадионе «Краснодар » и начнется в 19:00 по московскому времени.

Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА.