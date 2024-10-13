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  • Бетербиев победил Бивола, «Шулшер» от Ротенберга, гол Роналду в пустые ворота, блогер ударил фаната в медиафутболе, 1300 очков Малкина и другие новости
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Бетербиев победил Бивола, «Шулшер» от Ротенберга, гол Роналду в пустые ворота, блогер ударил фаната в медиафутболе, 1300 очков Малкина и другие новости

1. Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом полутяжелого дивизиона. Другие результаты вечера бокса в Эр-Рияде – здесь.

2. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Торонто» (2:4), у Малкина 2 передачи и очередной юбилей (1300 очков в лиге). «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (3:5), Овечкин не забил и даже не бросал, но сделал результативную передачу и провел 7 силовых приемов. «Рейнджерс» не справились с «Ютой» (5:6 ОТ), Панарин сделал дубль, а Шестеркин повторил личный антирекорд, пропустив 6 шайб. Все результаты дня – здесь

3. В 3-м туре Лиги наций Португалия в гостях была сильнее Польши (3:1) – Роналду забил (в пустые ворота) 133-й гол за португальцев, 906-й в карьере и стал первым футболистом со 100 победами в официальных матчах за сборную.

Испания дома одолела Данию (1:0), Сербия обыграла Швейцарию (2:0), Хорватия победила Шотландию (2:1).

4. СКА одержал победу над «Автомобилистом» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Трактор» обыграл «Торпедо» (5:4 ОТ), «Спартак» победил «Ак Барс» (3:0), «Металлург» переиграл «Авангард» (4:2) и другие результаты. У омичей 10 поражений в 15 матчах.

5. Роман Ротенберг снова выдал великий перформанс. Ярко высказался об игровом времени Демидова: «Помните Шулшера, «Манчестер Юнайтед»? Его называли Golden substitute – знаете, что это? Выходил и за 2 минуты забивал – какие вопросы к тренеру?» Потом привел свою статистику и уколол лигу: «Я отработал больше 1000 матчей как генменеджер, просто их никто не считает. А в НХЛ ведут статистику и поздравляют. КХЛ должна это делать». И, наконец, порассуждал о музыке на матчах СКА: «Сиртаки – объединяющий танец, там есть «хака-хака», как в регби. Можем на Дворцовой собраться, чтобы танцевали 200 тысяч человек. Но сначала нужно победить».

6. Килиан Мбаппе хочет играть за Францию только в важных матчах, форвард «Реала» нацелен на «Золотой мяч» в 2025 году.

7. «Зенит» дома разгромил сербскую «Войводину» (4:1) в товарищеском матче. Форвард петербуржцев Соболев сделал дубль и отдал два голевых паса.

8. Скандал в медиафутболе! Михаил Литвин ударил болельщика СКА Басты на матче Winline Кубка Медиалиги. Литвин был задержан – ему грозит до 15 суток ареста, фанат Маугли тоже попал в полицию – он скандировал «Литвин – пидорас». Депутат Госдумы Свищев заявил, что «инцидент может привести к закрытию Медиалиги», а также допустил введение Fan ID в лиге. Высказалась даже Екатерина Мизулина.

9. Фигуристка Агата Петрова выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Москве. У юношей победил Лев Лазарев.

10. Янник Синнер и Новак Джокович вышли в финал «Мастерса» в Шанхае. Арина Соболенко и Циньвэнь Чжэн пробились в финал турнира в Ухане.

11. Главу «Газпрома» Алексея Миллера включили в тренерский штаб «Зенита» на сайте клуба. Вскоре ошибку исправили.

12. Ирину Винер исключили из состава Совета по развитию физкультуры и спорта. Алишер Усманов обратился в прокуратуру Кельна с требованием привлечь журналиста Хайо Зеппельта к уголовной ответственности.

13. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» победил «Самару» и сохранил 1-е место в таблице, УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты.

14. Рекордсмен «Тур де Франс» Марк Кэвендиш завершит карьеру на гонке в Сингапуре.

15. НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» разгромил «Филадельфию», «Сан-Антонио» крупно обыграл «Юту» и другие результаты

16. Министр спорта Украины Матвей Бедный войдет в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Цитаты дня:

Александр Кожевников: «В КВН одни иноагенты. Ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Он был неплохим, а лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса»

Степанова о популярности лыж: «Стримерша показала увеличение груди – раз в 100 больше народу новость посмотрели, чем все наши соревнования»

Третьяк о хоккее в Крыму: «Всего пять стадионов – это очень мало, нужно больше. Не хватает тренеров»

Министр спорта ЛНР об отмене ледового шоу Навки: «Безопасность для нас на первом месте»

Глушенков о кумирах: «Месси. Из русских игроков? Я сам у себя»

Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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