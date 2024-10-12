  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду забил 906-й гол в карьере – Польше в пустые ворота. У португальца 11 мячей в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и сборную
94

Роналду забил 906-й гол в карьере – Польше в пустые ворота. У португальца 11 мячей в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и сборную

Криштиану Роналду забил 906-й гол в карьере.

Нападающий сборной Португалии отличился в матче против Польши в 3-м туре Лиги наций (2:0, перерыв). 39-летний футболист отправил мяч в пустые ворота соперника с линии вратарской после удара Рафаэла Леау в штангу. 

В текущем сезоне Роналду провел 12 матчей за клуб и сборную Португалии во всех турнирах, отличившись 11 забитыми мячами. Подробную статистику форварда можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРафаэл Леау
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Палмер выбрал между Месси и Роналду: «Лео, я хотел быть им в детстве»
60сегодня, 10:23
Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й, Кака – 17-й, Яшин – 20-й, Бэйл – 24-й
277вчера, 20:55
Португальский журналист о Роналду в сборной: «Лучшие годы талантливого поколения проходят. Сантуш пытался убрать его неприкосновенный статус, но с Мартинесом все иначе»
76вчера, 11:30
Роналду – завершающему карьеру Надалю: «Было честью наблюдать за твоими достижениями и называть тебя другом. Наслаждайся отдыхом!»
1910 октября, 11:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Испания не проигрывает 18 матчей подряд – 16 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии
3 минуты назад
Советник по спорту Барселоны о финале ЧМ-2030: «Бернабеу» не соответствует требованиям ФИФА. «Камп Ноу» и стадион в Марокко поборются за матч»
49 минут назад
У Португалии 3 победы подряд в Лиге наций. Роналду забил по голу в каждом матче
712 минут назад
Гол Роналду в пустые ворота принес Португалии победу над Польшей – 3:1. Команда Мартинеса лидирует в группе Лиги наций
3816 минут назад
Лига наций. Португалия победила Польшу, Испания – Данию, Хорватия обыграла Шотландию
13317 минут назад
Испания дожала Данию (1:0) благодаря голу Субименди на 79-й и лидирует в группе Лиги наций
1818 минут назад
Вальверде о Кроосе: «Я бы дал ему «Золотой мяч». Не только за технические и тактические качества, но и за человеческие»
1021 минуту назад
Роналду забил 133 гола за сборную – больше всех. У Месси – 109
93сегодня, 19:48
Карсли не хочет становиться постоянным главным тренером сборной Англии (The Telegraph)
13сегодня, 19:13
Фофана и Гендузи вступились за Мбаппе после его отдыха в Стокгольме во время игры Франции: «В свободное время люди могут делать что хотят. СМИ заходят слишком далеко. Килиан любит свою страну»
21сегодня, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
Де Хеа – Надалю, завершившему карьеру: «Лучший спортсмен Испании. Благодаря тебе я полюбил этот спорт. Теннис никогда не будет прежним без тебя»
230 минут назад
Кукурелья о критике в «Челси»: «Люди видят цену и думают, что ты – машина, которая будет набирать 50+50. Я пришел в эпоху перемен, здесь у меня было больше тренеров, чем за всю карьеру»
141 минуту назад
Бьелса о словах Суареса про атмосферу в сборной Уругвая: «Мой авторитет пострадал. Но это никак не повлияло на подготовку к матчу с Перу»
42 минуты назад
Коул о Бруну: «Его многие не любят за поведение, но он всегда выкладывается на 100%. Он кричит и жалуется не только ради себя, но и ради партнеров»
2сегодня, 19:51
Иглесиас о мужественности: «Каждый понимает ее по-своему, футбол – отличная среда для того, чтобы показывать ее с разных сторон. Ломать стереотипы – это хорошо для нас самих»
2сегодня, 19:30
«Этот «Зенит» играл бы значительную роль в Лиге Европы. У них много игроков высокого уровня». Тренер «Войводины» Лалатович об 1:4
14сегодня, 19:24
«2+2=4». Соболев выложил пост после дубля и двух ассистов в матче с «Войводиной»
16сегодня, 19:14
Семак о 4:1 с «Войводиной»: «Главное, что все живы-здоровы. Хорошо, что Соболев забил и отдал голевые передачи – для уверенности и адаптации это очень важно»
3сегодня, 18:56
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Сокол», «Урал» одолел «Тюмень», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
19сегодня, 18:56
Радченко об отсутствии соперника для сборной: «Не нужно опускаться и играть с «людьми из Пакистана», клубами РПЛ и Медиалиги. Но для кого-то это прибыльное дело»
3сегодня, 18:55