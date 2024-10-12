Роналду забил 906-й гол в карьере – Польше в пустые ворота. У португальца 11 мячей в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и сборную

Криштиану Роналду забил 906-й гол в карьере.

Нападающий сборной Португалии отличился в матче против Польши в 3-м туре Лиги наций (2:0, перерыв). 39-летний футболист отправил мяч в пустые ворота соперника с линии вратарской после удара Рафаэла Леау в штангу.

В текущем сезоне Роналду провел 12 матчей за клуб и сборную Португалии во всех турнирах, отличившись 11 забитыми мячами. Подробную статистику форварда можно найти здесь .