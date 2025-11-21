Генич о словах футбольных экспертов: «Раздражение было всегда, но с развитием интернета стало заметнее. У нас реакция на них однобокая, за исключением Радимова и Аршавина»

Константин Генич: в интернете эксперты позволяют себе больше, чем на телевидении.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о реакции на комментарии футбольных экспертов.

Согласно исследованию ГОЛа, 27 процентов российских болельщиков бесят комментарии экспертов о футболе .

«Футбол в известной доле токсичная среда. Наш футбол мало чем отличается от иностранных чемпионатов и иностранного телевидения.

Там тоже диванные эксперты критикуют футболистов. У нас реакция на любого эксперта – может быть, за исключением Влада Радимова и Андрея Аршавина – однозначная и однобокая. Этот не нравится, этот преследует свои интересы, а этот пляшет под чью-то дудку.

В интернете эксперты позволяют себе больше, чем на телевидении. Там они раскрепощены и свободны. А раздражение от экспертов было всегда, но с развитием интернета стало заметнее в десятки раз. Теперь каждый может высказать, что он думает о человеке.

В Москве если и подходят ко мне, то стеснительно просят сфотографироваться и благодарят за озвучку FIFA или шоу «Нельзя смеяться».

Даже на стадионе очень редко кто-то из болельщиков подходит с претензиями. В основном весь хейт в интернете. Интернет все стерпит», – сказал Константин Генич .

Что нас больше бесит в футболе: симуляции, ошибки судей или лимит на легионеров?