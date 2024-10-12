Шанхай (ATP). 1/2 финала. Синнер поборется с Махачем, Джокович – с Фрицем

Янник Синнер сыграет с Томашем Махачем в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Четырехкратный чемпион Новак Джокович встретится с Тэйлором Фрицем. Сетка здесь . Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 2 – 13 октября 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала