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Степанова о популярности лыж: : «Стримерша показала увеличение груди – раз в 100 больше народу новость посмотрели, чем все наши соревнования»

Вероника Степанова сравнила популярность лыжных гонок со стримершами.

«Мы тут часами думаем как популярность спорта поднять, спорим нужны ли новые форматы или важнее старые сохранить… а в это время популярная стримерша показала увеличение груди.

Раз в 100 больше народу новость посмотрела, чем все наши соревнования за сезон.

Шах и мат, спортсменки», – написала Степанова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
лыжные гонки
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