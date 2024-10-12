Литвин задержан после нападения на болельщика – ему грозит до 15 суток ареста. Фанат Маугли тоже в полиции – он скандировал «Литвин – пидорас»
Блогер Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги. Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».
«Я задержан сотрудниками полиции до понедельника. Пропадаю с радаров на 48 часов. Надеюсь, все будет нормально. Всех обнял. И всем добра.
Люблю всех – даже недоброжелателей. Учитесь на моих ошибках. Для этого и пришел к вам в соцсети. Никогда не давайте оскорблять свое имя и честь», – сообщил блогер в своем телеграм-канале.
В отношении Литвина составлен протокол о хулиганстве. Блогеру грозит до 15 суток.
Также в отдел доставили болельщика СКА Маугли. Ему грозит до 15 суток – за оскорбительную кричалку в адрес Литвина.
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