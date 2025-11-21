  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Николай Наумов: «Отрицательно отношусь к иностранным тренерам. «Спартаку» и «Динамо» нужно рассмотреть российских. Некоторые считают, что тренерская школа за границей сильнее нашей»
25

Николай Наумов: «Отрицательно отношусь к иностранным тренерам. «Спартаку» и «Динамо» нужно рассмотреть российских. Некоторые считают, что тренерская школа за границей сильнее нашей»

Николай Наумов: отрицательно отношусь к иностранным тренерам.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о новом тренере для «Спартака» и «Динамо».

– Главное, чтобы не очередной неизвестный иностранец. Я вообще отрицательно отношусь к иностранным тренерам.

Чтобы тренировать команду в России, нужно знать ментальность игроков, нужно понимать, в какой стране ты работаешь, нужно знать футбол этой страны и ее внутренний рынок. Наши клубы уже много раз обжигались.

Посмотрите статистику: очень мало иностранных тренеров добивалось больших успехов в России. Это правда большая редкость. Поэтому я не вижу никакого смысла приглашать иностранных тренеров в РПЛ.

Мне кажется, что «Динамо» и «Спартаку» нужно рассмотреть российских тренеров. Их сейчас немало как молодых, так и опытных. Навскидку можно назвать Аленичева, Тихонова, Юрана, Федотова и много других наших тренеров сейчас невостребованные и сидят без работы.

– Вы понимаете, почему у нас не особо доверяют российским тренерам?

– Здесь нет логики. Она вообще не поддается пониманию. Наверное, в клубах так рассуждают: нейтральный тренер не будет подвержен клубным пристрастиям, на него будет трудно повлиять.

И к тому же некоторые считают, что тренерская школа за границей сильнее, чем наша. Но одно дело приглашать из-за рубежа Моуриньо, Капелло, Спалетти. Однако другое дело, когда приглашают каких-то неизвестных людей из вторых английских и испанских лиг, которые только где-то в Сегунде тренировали.

Хотя даже большие тренеры-иностранцы проваливались в РПЛ, в том же «Зените». Знаете, раньше говорили: в чужом огороде фрукты слаще. Отсюда такая тяга к иностранным тренерам.

Особенно эта ситуация обостряется, когда ещё в комплекте идет иностранный спортивный директор, как в «Спартаке». Сколько у них уже было иностранных спортдиров? Но ни один не добился никакого результата. Они только пилили деньги и больше ничего не делали.

То же самое с тренерами: сколько они иностранцев сменили, а результата никакого нет. Поэтому я считаю, что места в «Спартаке» и «Динамо» нужно доверить нашему тренеру, подобрать сильного специалиста, выходца из «Спартака», если про красно-белых говорить. Это, например, может быть Черчесов – очень сильный тренер.

Но нет, «Спартак» лучше будет искать какого-нибудь серба, который работал черт знает где и не понятно, кто это вообще такой. А потом опять будем обжигаться, – сказал Николай Наумов.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23256 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoДинамо Москва
logoВладимир Федотов
logoНиколай Наумов
logoСтанислав Черчесов
logoАндрей Тихонов
logoСергей Юран
logoДмитрий Аленичев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛучано Спаллетти
logoЖозе Моуринью
logoФрансис Кахигао
logoФабио Капелло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
48 минут назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
50 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
8 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
18 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
35 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01