Николай Наумов: «Отрицательно отношусь к иностранным тренерам. «Спартаку» и «Динамо» нужно рассмотреть российских. Некоторые считают, что тренерская школа за границей сильнее нашей»

Николай Наумов: отрицательно отношусь к иностранным тренерам.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о новом тренере для «Спартака» и «Динамо».

– Главное, чтобы не очередной неизвестный иностранец. Я вообще отрицательно отношусь к иностранным тренерам.

Чтобы тренировать команду в России, нужно знать ментальность игроков, нужно понимать, в какой стране ты работаешь, нужно знать футбол этой страны и ее внутренний рынок. Наши клубы уже много раз обжигались.

Посмотрите статистику: очень мало иностранных тренеров добивалось больших успехов в России. Это правда большая редкость. Поэтому я не вижу никакого смысла приглашать иностранных тренеров в РПЛ.

Мне кажется, что «Динамо» и «Спартаку » нужно рассмотреть российских тренеров. Их сейчас немало как молодых, так и опытных. Навскидку можно назвать Аленичева , Тихонова , Юрана , Федотова и много других наших тренеров сейчас невостребованные и сидят без работы.

– Вы понимаете, почему у нас не особо доверяют российским тренерам?

– Здесь нет логики. Она вообще не поддается пониманию. Наверное, в клубах так рассуждают: нейтральный тренер не будет подвержен клубным пристрастиям, на него будет трудно повлиять.

И к тому же некоторые считают, что тренерская школа за границей сильнее, чем наша. Но одно дело приглашать из-за рубежа Моуриньо, Капелло, Спалетти. Однако другое дело, когда приглашают каких-то неизвестных людей из вторых английских и испанских лиг, которые только где-то в Сегунде тренировали.

Хотя даже большие тренеры-иностранцы проваливались в РПЛ, в том же «Зените». Знаете, раньше говорили: в чужом огороде фрукты слаще. Отсюда такая тяга к иностранным тренерам.

Особенно эта ситуация обостряется, когда ещё в комплекте идет иностранный спортивный директор, как в «Спартаке». Сколько у них уже было иностранных спортдиров? Но ни один не добился никакого результата. Они только пилили деньги и больше ничего не делали.

То же самое с тренерами: сколько они иностранцев сменили, а результата никакого нет. Поэтому я считаю, что места в «Спартаке» и «Динамо» нужно доверить нашему тренеру, подобрать сильного специалиста, выходца из «Спартака», если про красно-белых говорить. Это, например, может быть Черчесов – очень сильный тренер.

Но нет, «Спартак» лучше будет искать какого-нибудь серба, который работал черт знает где и не понятно, кто это вообще такой. А потом опять будем обжигаться, – сказал Николай Наумов.