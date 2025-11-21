Джонатан Альба: «Я очень счастлив в «Ростове». У меня есть контракт, не буду говорить – до какого числа. Хотел бы остаться»

Джонатан Альба: я очень счастлив в «Ростове».

Главный тренер «Ростова » Джонатан Альба высказался о ситуации с контрактом в клубе.

– Как вы отреагировали на уход Карпина из «Динамо»?

– Я работаю в «Ростове».

– Вы общались с ним после увольнения?

– Нет, не общался.

– Были разговоры о том, что Карпин хотел вас видеть в «Динамо». Он с вами разговаривал?

– Нет, лучше спросите у него.

– В СМИ была информация о том, что у вас заканчивается контракт с «Ростовом» 15 декабря. Как обстоят дела с ним сейчас?

– По поводу того, когда закончится и до какого числа соглашение, я здесь говорить не буду. У меня есть контракт, я работаю здесь каждый день, буду продолжать.

– Вам предлагали продлить его?

– Я не хочу комментировать это сейчас.

– Вы бы хотели остаться в «Ростове»?

– Да, я очень счастлив здесь, – сказал Альба.