Селюк о трансферах «Зенита»: «Попробуйте Энрике продать хотя бы за те же 35 млн евро. Почему не взяли Хвичу, когда он был в РПЛ? Никому дешевые игроки не нужны, все хотят заработать»
Агент Дмитрий Селюк поделился мнением от трансферной политике «Зенита»
– Пусть и неофициально, но «Зенит» озвучил свой новый вектор развития. Прежде всего это касается трансферной политики. Клуб стал теперь ориентироваться на приобретение молодых бразильских игроков с последующей перепродажей в страны Ближнего Востока.
– «Зенит» же копировал модель «Шахтера» 2000-х годов. Тут не надо иметь семь пядей во лбу. Покупаешь игроков сборной Бразилии и потом их перепродаешь. Но это все было до того, как…
А сегодня футбол изменился. Те же бразильцы с трудом попадают в четвертьфинал чемпионата мира. Не так много кудесников мяча сейчас выступают за топ-клубы мира. Да, есть Винисиус в «Реале», но мало кто из соотечественников может встать с ним в один ряд.
– Да и на «Золотой мяч» очередь из бразильцев теперь не стоит.
– Никто особо в бразильский «дыр-дыр» не играет. Те же испанцы от него отошли и сразу успешно выступили на чемпионате Европы.
Вот «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Где там бразильцы? Франция, Англия показывают совсем другой стиль – силовой, атлетичный. Поэтому немножко «Зенит» опоздал в своем направлении.
И еще такой момент. Вот играл Кварацхелия в нашем чемпионате. Почему «Зенит» его не пригласил в свое время? Потому, что выступал за «Рубин»! Типа, как можно взять для нас игрока из казанского клуба? Мол, если не из «Барселоны», то и на хрен нам не нужен! А в «Наполи» не постеснялись...
– И не прогадали.
– Если вы купили Луиса Энрике за 35 миллионов евро, то попробуйте его потом хотя бы за ту же сумму продать. А вы возьмите молодого, талантливого, который прогрессирует, и потом действительно продадите с большим наваром.
– Это тяжело.
– Покажите мне спортивного директора в каком-нибудь ведущем клубе РПЛ, который потратил на новичка не 10-20 миллионов, а привел неизвестного парня за символические деньги, и он вдруг заиграл, потащил за собой партнеров.
Нет, никому дешевые игроки не нужны. Потому что все хотят заработать на трансферах, – сказал Селюк.