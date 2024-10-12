Министр спорта ЛНР об отмене ледового шоу Навки: «Безопасность для нас на первом месте»
В конце 2022 года компания олимпийской чемпионки по танцам на льду выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение мюзикла «Руслан и Людмила» в Луганске. Шоу планировалось на 6 июня 2023 года, но выступления были отменены.
«Был диалог, приезжали представители, смотрели на нашу ледовую арену и спортивный зал для возможности установить сухой лед, но вопросы безопасности не позволяют нам собирать большое количество людей. Все-таки безопасность для нас на первом месте.
В регионе есть указ не проводить мероприятия свыше 50 человек, это очень сложная процедура. Надо быть уверенным, что собравшиеся люди не пострадают. А такое шоу все-таки должно быть для зрителей, если его проводить, то надо собирать две-три тысячи человек», – рассказал министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.
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