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Лига наций. Хорватия сыграет с Шотландией, Португалия в гостях у Польши, Испания против Дании

В Лиге наций пройдут очередные матчи 3-го тура.

Сборная Хорватии примет Шотландию, Португалия сыграет в гостях с Польшей, Испания встретится дома с Данией.

Лига наций

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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