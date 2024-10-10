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  • Россия не сыграет с Пакистаном, Клопп – босс футбола в «Ред Булле», Осинькин остается в «Крыльях», Гончаренко возглавил «Пари НН», Медведев прошел Циципаса, «Трактор» троллит Ротенберга и другие новости
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Россия не сыграет с Пакистаном, Клопп – босс футбола в «Ред Булле», Осинькин остается в «Крыльях», Гончаренко возглавил «Пари НН», Медведев прошел Циципаса, «Трактор» троллит Ротенберга и другие новости

1. Россия не сыграет с Пакистаном на сборе в октябре. Вместо этого будет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встреча с болельщиками, уже 10 октября игроки сборной вернутся в клубы. Карпин рассказал, что обсуждался вариант с отменой сбора. Пакистан все еще хочет сыграть в ноябре, хотя в этот период российская сборная встретится с Сирией.

2. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Трактор» победил «Адмирал» (2:0), «Лада» обыграла «Сибирь» (4:3 ОТ), «Локомотив» одержал победу над «Куньлунем» (3:2 ОТ).

После победы игроки «Трактора» показали футболку с шуточной надписью, отсылающей к словам Романа Ротенберга: «Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Вскоре тренер СКА написал: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»

Кроме того, Ротенберг заявил, что Кузнецов вылечил плечо и сыграет за СКА 10 октября: «Сроки восстановления удалось значительно сократить. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд».

3. «Ред Булл» объявил о приходе Юргена Клоппа на пост главы глобального футбольного направления. Бывший тренер «Ливерпуля» не будет участвовать в повседневной деятельности клубов.

4. НХЛ. Две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» (6:0), Игорь Шестеркин отбил все 29 бросков. Другие результаты – здесь.

5. Игорь Осинькин останется тренером «Крыльев Советов». Губернатор Самарской области подтвердил: «Никаких кадровых перестановок, оценим результат после завершения чемпионата».

6. «Пари НН» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

7. Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в четвертом круге теннисного турнира в Шанхае. Алькарас, Фриц вышли в 1/4 финала, Сафиуллин уступил Джоковичу, Зверев, Пол выбыли.

Мирра Андреева уступила сестре Эрике во втором круге турнира в Ухане. Касаткина, Соболенко, Александрова, Паолини вышли в 3-й круг, Кудерметова, Рахимова выбыли, Потапова снялась.

8. Алексей Батраков признан Winline лучшим игроком Мир РПЛ в сентябре. У хавбека «Локомотива» 5 (4+1) очков в 3 матчах месяца.

9. Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил.

10. Литва отказалась играть с Беларусью в отборе на ЧМ-2025 по пляжному футболу.

11. Российские пловцы начнут получать нейтральный статус для соревнований. ВФП подтвердила решение по группе спортсменов.

12. Единая лига ВТБ. 24 очка Бэйкона помогли «Зениту» обыграть «Пари НН», «Парма» одержала победу над «Уралмашем» в Екатеринбурге.

13. Форвард «Вольфсбурга» Беренс отказался подписывать футболку с радужными элементами и заявил: «Я не подпишу такое гейское дерьмо». Позже Кевин извинился за это.

14. На базе «Манчестер Юнайтед» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов. Тренер хочет скрыть тренировки от посторонних глаз.

15. НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» победил «Вашингтон», «Оклахома» проиграла «Хьюстону». Остальные результаты – здесь.

Цитаты дня.

Карпин о ничьей с Украиной в 1999-м: «Сердце болит, но рана зажила. Если бы не зажила, умер бы уже»

Каноист Петров о нейтральном статусе: «Я долго думал и подписал документы. Другие спортсмены мне говорили: «Ты вообще предатель России!»

Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»

У Жуана Жезуса попытались угнать машину в Неаполе: «Тошнит от этого! К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности»

Головин о жизни в Монако: «Снимать квартиру очень дорого. Она может быть сильно хуже, но ты платишь в пять раз больше, чем в Москве. Рестораны – плюс-минус те же цены»

Роман Ротенберг: «С детства мечтал быть хоккеистом, но поехал учиться в Лондон – родители решили, что образование надежнее. Вернулся к хоккею одновременно с началом работы в «Газпроме»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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