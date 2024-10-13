Шестеркин пропустил 6 шайб от «Юты», повторив личный антирекорд в НХЛ
Игорь Шестеркин пропустил 6 шайб от «Юты», повторив свой личный антирекорд в НХЛ.
«Рейнджерс» уступили новому клубу НХЛ (5:6 ОТ) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата.
Российский вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 20 бросков из 26.
6 пропущенных шайб за матч – повторение личного антирекорда в НХЛ. Ранее Игорь 4 раза пропускал по 6 шайб в играх регулярки и еще 1 раз в плей-офф.
Напомним, что в первом матче в текущем сезоне – против «Питтсбурга» (6:0) – Шестеркин сделал шатаут, отразив 31 бросок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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