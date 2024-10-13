Шестеркин пропустил 6 шайб от «Юты», повторив личный антирекорд в НХЛ

Игорь Шестеркин пропустил 6 шайб от «Юты», повторив свой личный антирекорд в НХЛ.

«Рейнджерс» уступили новому клубу НХЛ (5:6 ОТ) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата.

Российский вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 20 бросков из 26.

6 пропущенных шайб за матч – повторение личного антирекорда в НХЛ. Ранее Игорь 4 раза пропускал по 6 шайб в играх регулярки и еще 1 раз в плей-офф.

Напомним, что в первом матче в текущем сезоне – против «Питтсбурга» (6:0) – Шестеркин сделал шатаут, отразив 31 бросок.