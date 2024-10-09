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Бой Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде: подробности, где смотреть, во сколько начало

12 октября в Саудовской Аравии пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Оба боксера ни разу не проигрывали на профессиональном уровне: 23 победы (12 нокаутов) – у Бивола, 20 – у Бетербиева (20 нокаутов).

Начало боя – не раньше 23:30 по мск. В прямом эфире поединок покажет Первый канал. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Два главных российских боксера подерутся не под флагом России. Как так?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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