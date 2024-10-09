Бой Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде: подробности, где смотреть, во сколько начало
12 октября в Саудовской Аравии пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Оба боксера ни разу не проигрывали на профессиональном уровне: 23 победы (12 нокаутов) – у Бивола, 20 – у Бетербиева (20 нокаутов).
Начало боя – не раньше 23:30 по мск. В прямом эфире поединок покажет Первый канал. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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