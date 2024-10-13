Александр Кожевников: «В КВН одни иноагенты. Ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Он был неплохим, а лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса»
Александр Кожевников заявил, что в КВН выступают одни иноагенты.
«Я уже сравнивал этот хайп и скандалы в хоккее с КВН – с этой фигней. Это же понятное дело, что там одни иноагенты. Но почему-то это никогда не афишировалось.
В свое время КВН был неплохим, а потом лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса, впрочем, как и на некоторых других каналах.
Такое ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Смешно и грустно. Надо кому-то жизнь, что ли, прожить, чтобы это все понять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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