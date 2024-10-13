Александр Кожевников: «В КВН одни иноагенты. Ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Он был неплохим, а лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса»

Александр Кожевников заявил, что в КВН выступают одни иноагенты.

«Я уже сравнивал этот хайп и скандалы в хоккее с КВН – с этой фигней. Это же понятное дело, что там одни иноагенты. Но почему-то это никогда не афишировалось.

В свое время КВН был неплохим, а потом лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса, впрочем, как и на некоторых других каналах.

Такое ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Смешно и грустно. Надо кому-то жизнь, что ли, прожить, чтобы это все понять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .